Игра-боевик о бандитах СССР времён перестройки продается с большой скидкой

Mother Russia Bleeds представляет из себя игру-боевик, в котором предусмотрен как однопользовательский, так и многопользовательский режимы. Действия игры происходят в альтернативном СССР времен перестройки. Сюжет у игры довольно нетривиальный, в нем нашлось место как бандитам, так и мафии, а также эксперименте над уличными бойцами.

Напомним, что в обычное время игра продается за 1060 рублей, тогда как сейчас ее можно ухватить всего за 265. Однако стоит отметить, что акция является временной. Продлится она, к слову, вплоть до 1 июня. Приобрести игру с 75% скидкой можно перейдя по этой ссылке.