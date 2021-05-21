Игра для PS4 не запустится в максимальном качестве на PS5 из-за проблем с производительностью

При этом в разрешении FullHD тайтл будет способен запускаться в стандартных для 2021 года 60 кадрах в секунду, сообщает Pure PlayStation. Важно отметить, что на момент релиза 25 мая, для покупки будет доступна лишь версия игры для PlayStation 4. И именно её владельцы новой консоли Sony смогут запустить на своём девайсе, в режиме обратной совместимости.

Разработчики уже заявили, что позже будет выпущена специальное издание Biomutant. Оно уже будет рассчитано на консоли нового поколения — PlayStation 5 и Xbox Series X.