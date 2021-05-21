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Игра для PS4 не запустится в максимальном качестве на PS5 из-за проблем с производительностью
Удивительно, сколько проблем встретилось на пути у нового поколения консолей
Разработчики из Experiment 101 опубликовали свежий геймплейный ролик своего проекта — Biomutant. И судя по нему, игра хоть и была анонсирована ещё для PlayStation 4, она не сможет запуститься на новейшей PlayStation 5 в 4К и 60 к/сек из-за проблем с производительностью.
При этом в разрешении FullHD тайтл будет способен запускаться в стандартных для 2021 года 60 кадрах в секунду, сообщает Pure PlayStation. Важно отметить, что на момент релиза 25 мая, для покупки будет доступна лишь версия игры для PlayStation 4. И именно её владельцы новой консоли Sony смогут запустить на своём девайсе, в режиме обратной совместимости.
Разработчики уже заявили, что позже будет выпущена специальное издание Biomutant. Оно уже будет рассчитано на консоли нового поколения — PlayStation 5 и Xbox Series X.