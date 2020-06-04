Игра Frostpunk о выживании землян при погасшем Солнце продаётся с большой скидкой

Игра Frostpunk представляет из себя первую игру в жанре “выживания общества”. Действие игры разворачивается в 1886 году, в момент возникновения глобального похолодания. Геймерам предоставляется возможность стать правителем последнего города на земле, управляя всеми его жителями, а также инфраструктурой.

Напомним, что в обычное время данный тайто продается за 599 рублей, тогда как сейчас, в рамках распродажи, его можно ухватить всего за 239 рублей. Стоит отметить, что данное предложение активно ограниченное количество времени. Так, купить игру с 60% скидкой можно вплоть до 5 июня.