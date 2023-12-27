Игра Genshin Impact внезапно перестала работать на многих компьютерах

Оказалось, что речь идёт не о сбоях или ошибках, а о том, что владельцы устаревших компьютеров, которые не поддерживают минимальные требования игры, больше не смогут войти в проект.

По информации разработчиков, устройства, не соответствующие минимальным требованиям, — которые не поддерживают SSE4.1. Началось это осле выхода патча 4.3 — обновление «Розы и мушкеты». При этом в miHoYo пообещали решить эту проблему.

«После выхода версии 4.3 на некоторых ПК, не соответствующих минимальной конфигурации, (в основном это устройства с процессорами, не поддерживающими SSE4.1) нельзя будет войти в игру. В последующих обновлениях мы постараемся внести оптимизации, которые обеспечат таким устройствам доступ к игре», — сообщили разработчики.