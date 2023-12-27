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Игры
20:07, 27 декабря 2023
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Игра Genshin Impact внезапно перестала работать на многих компьютерах

Позже оказалось, что это компьютеры, не поддерживающие минимальные требования

Пользователи игры Genshin Impact от китайской студии miHoYo Limited по всему миру столкнулись с невозможностью войти в игру. Неделя прошла с начала багов, и только по прошествии этого времени разработчики объяснили, что происходит.

Оказалось, что речь идёт не о сбоях или ошибках, а о том, что владельцы устаревших компьютеров, которые не поддерживают минимальные требования игры, больше не смогут войти в проект.

По информации разработчиков, устройства, не соответствующие минимальным требованиям, — которые не поддерживают SSE4.1. Началось это осле выхода патча 4.3 — обновление «Розы и мушкеты». При этом в miHoYo пообещали решить эту проблему.

«После выхода версии 4.3 на некоторых ПК, не соответствующих минимальной конфигурации, (в основном это устройства с процессорами, не поддерживающими SSE4.1) нельзя будет войти в игру. В последующих обновлениях мы постараемся внести оптимизации, которые обеспечат таким устройствам доступ к игре», — сообщили разработчики.

Источник:Hoyolab
Автор:Андрей Кадуков
Теги:
#игры
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#ошибки
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#компьютеры
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