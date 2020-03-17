Игра легендарной серии Warhammer продается с большой скидкой

Warhammer: Vermintide 2 представляет из себя кооперативный экшен от первого лица, который является продолжением популярной игры Warhammer: End Times - Vermintide, выпущенной в 2015 году. В игре команде из пяти героев предстоит противостоять полчищам антропоморфных крыс, а также сражаться против главного врага - сил Хаоса. Геймерам, в свою очередь, предоставляется возможность выбрать одного из пяти доступных героев, оснащенных определенными умениями и способностями.

Напомним, что в обычное время стоимость игры составляет порядка 515 рублей, тогда как до 30 марта ее можно купить всего за 128 рублей.