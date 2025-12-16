Игра MindsEye от создателя GTA стала худшей игрой 2025-го по версии Metacritic

Опубликовано 16 декабря 2025, 08:041 мин.
Игра MindsEye от создателя GTA стала худшей игрой 2025-го по версии MetacriticИ это печально
Экшен MindsEye, созданный студией Build A Rocket Boy под руководством бывшего продюсера GTA Лесли Бензиса, признан худшей игрой 2025 года по версии Metacritic.
Версия для PS5 получила всего 28 баллов — это самый низкий результат среди всех релизов года, набравших достаточное количество рецензий.
Критики раскритиковали MindsEye практически за все: техническое состояние, скучный геймплей, слабый сюжет и отсутствие внятной структуры.
Игра, задуманная как стартовая точка для новой экосистемы Everywhere, вышла в июне. По мнению обозревателей, проект сразу выглядел недоделанным и перегруженным идеями, которые так и не были реализованы.
Многие издания назвали MindsEye одной из худших игр не только года, но и последних лет.
Особенно болезненно это ударило по проекту из-за имени Бензиса и высоких ожиданий, сформированных его прошлой работой над серией Grand Theft Auto.