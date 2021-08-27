Игра на выживание в условиях тюремных беспорядков стала временно бесплатной

SCUM представляет из себя многопользовательскую игру на выживание, действия в которой разворачиваются в открытом мире. Геймерам дается возможность не только менять персонажа, как пожелается, но и регулировать настройки управления, а также сюжет игры.

Помимо бесплатного доступа на игру сейчас действует скидка. Так, ухватить ее предлагается за полцены, то есть за 450 рублей вместо исходных 450. Купить игру можно перейдя по этой ссылке. По ней же к игре открывается бесплатный доступ.