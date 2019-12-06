Игра о ковбоях от создателей GTA провалилась в продажах в Steam

Так, по всей видимости, в игре имеются некоторые недоработки, поскольку работает нормально она лишь у 63% игроков из 1282 человек. Кроме того, на данный момент Steam версия Red dead Redemption 2 в онлайн режиме глобально имеет лишь 14,580 человек. Особенно выделяется эта сумма если сравнивать ее с количеством игроков, которых собрала еще в 2015 году другая популярная игра от легендарной Rockstar, а именно GTA 5. Напомним, что в нее одновременно играли порядка 360 тысяч человек.

Предполагается, что игра имеет критические технические недостатки, что приведет к тому, что компания удалит Steam-версию игры. Или же, провал продаж в Steam связан с тем, что многие игроки уже купили игру месяц назад в Epic Games Store.