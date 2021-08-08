Игра о войне с сектантами Far Cry 5 стала временно бесплатной

Far Cry 5 представляет из себя шутер от первого лица. Действия в игре происходят в округе Хоуп, штат Монтана. Игрокам предстоит противодействовать с сектой, причем делать этого можно как в компании наемников, друзей или даже животных, так и в одиночку.

Воспользоваться бесплатным доступом к игре можно вплоть до 9 августа 23:00 по московскому времени. Для этого необходимо перейти по этой ссылке. Помимо прочего сейчас игру можно купить с 80% скидкой. Напомним, что в обычное время ее отдают за 2 499 рублей, тогда как сейчас ее можно ухватить всего за 499.