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Игра о выживании на войне This War of Mine продается за 83 рубля
Акция продлится до 5 июня
Напомним, что нескольким ранее мы писал о том, что в сервисе цифровой дистрибуции Steam с 84% скидкой продается реалистичный симулятор автогонок Project CARS. Однако на этом акции в популярном онлайн-магазине не закончились. Так, игра о выживании на войне This War of Mine продается за 83 рубля.
This War of Mine представляет из себя кроссплатформенную игру в жанре симулятора выживания на войне. Примечательно, что в геймерам предоставляется возможность сыграть не за солдат, как можно было предположить, а за группу мирных жителей, которым необходимо уцелеть в непростое время, испытывая невзгоды войны, включая нехватку еды, лекарств, а также постоянную опасность в виде снайперов и мародеров.
Напомним, что ранее данный тайтл продавался за 419 рублей, тогда как вплоть до 5 июня его можно ухватить всего за 83 рубля.