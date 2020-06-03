Игра о выживании на войне This War of Mine продается за 83 рубля

This War of Mine представляет из себя кроссплатформенную игру в жанре симулятора выживания на войне. Примечательно, что в геймерам предоставляется возможность сыграть не за солдат, как можно было предположить, а за группу мирных жителей, которым необходимо уцелеть в непростое время, испытывая невзгоды войны, включая нехватку еды, лекарств, а также постоянную опасность в виде снайперов и мародеров.

Напомним, что ранее данный тайтл продавался за 419 рублей, тогда как вплоть до 5 июня его можно ухватить всего за 83 рубля.