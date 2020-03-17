Игра о жестоком супергерое Prototype продаётся со скидкой

Prototype представляет из себя ролевую игру с открытым миром. Действия игры разворачиваются в современном Нью-Йорке, который захватила необычная эпидемия, превращающая обычных горожан в мутантов. Геймерам же предстоит сыграть за молодого человека по имени Алекс Мерсер, который внезапно обнаруживает в себе сверхчеловеческие силы. А в связи с этим, в свою очередь, местные спецслужбы решили, что именно он и является источником вспыхнувшей эпидемии, что вынуждает Алекса стать жестоким супергероем, противодействуя как мутантам, так и военной технике.

Напомним, что в обычное время игра продается за 899 рублей, тогда как до 23 марта ее можно приобрести всего за 224 рубля.