Игра об ужасах провинциальной России продается со скидкой

Тайтл “Дикая Россия” представляет из себя приключенческий хоррор, действия которого разворачиваются в провинциальной России. Геймерам предоставляется возможность сыграть за российского агента Рэда, которому необходимо отыскать выход в аномальном и опасном мире. Судя по всему, при создании игры разработчик вдохновлялся легендарным хоррором Silent Hill, на это намекает опубликованный к игре трейлер.

Отметим, что без учета скидки стоимость игры составляет порядка 249 рублей. А вплоть до 5 мая игру можно установить с 20% скидкой, а именно за 199 рублей.