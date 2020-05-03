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Игра об ужасах провинциальной России продается со скидкой
Скидка продлится до 5 мая
Буквально 28 апреля в сервисе цифровой дистрибуции Steam появилась новая игра об ужасах провинциальной России от независимого российского разработчика. А уже сейчас данный тайтл продается со скидкой.
Тайтл “Дикая Россия” представляет из себя приключенческий хоррор, действия которого разворачиваются в провинциальной России. Геймерам предоставляется возможность сыграть за российского агента Рэда, которому необходимо отыскать выход в аномальном и опасном мире. Судя по всему, при создании игры разработчик вдохновлялся легендарным хоррором Silent Hill, на это намекает опубликованный к игре трейлер.
Отметим, что без учета скидки стоимость игры составляет порядка 249 рублей. А вплоть до 5 мая игру можно установить с 20% скидкой, а именно за 199 рублей.