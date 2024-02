Игра по Индиане Джонсу от Bethesda может появиться на PlayStation 5

На несколько месяцев позже

Предстоящая игра по Индиане Джонсу от Bethesda, согласно источнику, также предположительно будет доступна на консоли PlayStation 5. Впервые «Indiana Jones and the Great Circle» была представлена во время мероприятия Xbox Developer Direct от Microsoft в прошлом месяце, где был объявлен релиз для Xbox и PC. Источник из компании сообщил The Verge, что Bethesda также рассматривает возможность выпуска для PS5.