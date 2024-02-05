Игра по Индиане Джонсу от Bethesda может появиться на PlayStation 5

Хотя Bethesda выпустит свою игру по Индиане Джонсу первоначально как временный эксклюзив для Xbox, сейчас планируется, что период эксклюзивности будет довольно коротким. Релиз для PS5 рассматривается на несколько месяцев позже после выхода игры для Xbox.

Точная дата выхода и доступность платформы для «Indiana Jones and the Great Circle» могут измениться, особенно учитывая, что новый мультиплатформенный подход Microsoft для игр Xbox еще не окончательно утвержден. Microsoft в последние месяцы рассматривала вопрос о том, стоит ли переносить некоторые эксклюзивы Xbox на PS5 и Nintendo Switch.