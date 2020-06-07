Игра про будущее Земли без человечества отдается бесплатно и навсегда

Речь об игре The Uncertain, которая представляет из себя приключенческую игру с нетривиальным сюжетом про постапокалиптический мир без человечества. Причем играть предстоит за робота-изобретателя, который интересуется исчезнувшей человеческой расой, что не характерно для других андроидов. Вместе с главным героем геймерам предстоит ознакомиться с окружающим миром, судьбами людей, а также с загадочной историей их исчезновения.

Однако стоит поторопиться, поскольку акция завершится уже 9 июня в 20:00 по московскому времени. Загрузить игру со 100% скидкой можно по этой ссылке.