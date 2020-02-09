Игра про деревенского стримера из России продается с 85% скидкой

В качестве главного героя Valakas Story выступает пожилой стример Валакас, который проживает в далекой русской деревне. Благодаря увлечению онлайн-трансляциями игр ему быстро удалось обрести популярность в сети, однако в 2015 году Валакас внезапно изменился, что заставило подписчиков задуматься, действительно ли за монитором сидит Валакас. Так, в процессе прохождения игры геймерам предстоит выяснить, что же все таки произошло в 2015 году.

Если раньше стоимость игры составляла и без того малые деньги, а именно 102 рубля, то сейчас, с учетом 85% скидки, ее цена упала до смешных 15 рублей. Отметим, что специальное предложение является временным и завершится уже завтра.