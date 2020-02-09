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Игра про деревенского стримера из России продается с 85% скидкой
Valakas Story
Сервис цифровой дистрибуции Steam вновь оснастил геймеров выгодным предложением. На этот раз на платформе запущено специальное предложение, в рамках которого игра про деревенского стримера из России продается с максимальной скидкой. Речь об Valakas Story, которая вышла буквально в прошлом году.
В качестве главного героя Valakas Story выступает пожилой стример Валакас, который проживает в далекой русской деревне. Благодаря увлечению онлайн-трансляциями игр ему быстро удалось обрести популярность в сети, однако в 2015 году Валакас внезапно изменился, что заставило подписчиков задуматься, действительно ли за монитором сидит Валакас. Так, в процессе прохождения игры геймерам предстоит выяснить, что же все таки произошло в 2015 году.
Если раньше стоимость игры составляла и без того малые деньги, а именно 102 рубля, то сейчас, с учетом 85% скидки, ее цена упала до смешных 15 рублей. Отметим, что специальное предложение является временным и завершится уже завтра.