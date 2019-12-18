Игра про девушку больную шизофренией продается с 66% скидкой

Действия игры разворачиваются в эпоху викингов. Главная героиня Сенуя представляет собой воительницу, страдающую от шизофрении, которая направляется в ужасную страну мертвых, чтобы побороться за душу погибшего избранника. По словам разработчиков, при создании Hellblade: Senua’s Sacrifice они брали за основу опыт нейробиологов и людей, имеющих психические расстройства.

Напомним, что ранее Hellblade: Senua's Sacrifice стоила порядка 769 рублей, что в целом, тоже недорого для игры подобного уровня. Однако сейчас ее можно ухватить всего за 260 рублей. Отметим, что данная акция является временной и закончится она 2 января.