Игра про ниндзя с 10-секундными уровнями отдается бесплатно и навсегда

Речь об игре 10 Second Ninja X, которая представляет из себя необычный инди платформер. В ходе игры геймерам предстоит взять на себя роль ниндзя, которому необходимо доказать, что он действительно является самым быстрым ниндзя всех времен. Так, нужно уничтожать всех роботов на уровнях, на что дается всего 10 секунд.

Напомним, что в обычное время 10 Second Ninja X продавалась за 249 рублей, тогда как до 28 мая 20:00 по московскому времени ее можно урвать со 100% скидкой.