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Сегодня 18:00
Игра про охотников за привидениями стала временно бесплатной
Бесплатно можно скачать и тайтл Blair Witch
Epic Games продолжает традиционную раздачу игр. На этот раз акция, судя по всему, была приурочена к Хэллоуину, потому что временно бесплатной стала игра про охотников за привидениями Ghostbusters и психологический хоррор по мотивам фильмов о ведьме из Блэр - Blair Witch.
Примечательно, что тайтл Ghostbusters был написал авторами оригинальных фильмов. Кроме того, внешность персонажей была скопирована с оригинальной команды. Игрокам предстоит искать призраков по всему Нью-Йорку и бороться с ними. Воспользоваться бесплатной раздачей можно перейдя по этой ссылке.
Тайтл Blair Witch, в свою очередь, повествует о пропаже мальчика в лесу Блэк-Хиллз в городе Бёркитсвиль. Действия разворачиваются в далеком 1996 году. Игрокам предстоит сыграть в роли бывшего полицейского Эллиса, который и будет расследовать это нелегкое дело. Скачать игру бесплатно можно по этой ссылке.