Игра про охотников за привидениями стала временно бесплатной

Epic Games продолжает традиционную раздачу игр. На этот раз акция, судя по всему, была приурочена к Хэллоуину, потому что временно бесплатной стала игра про охотников за привидениями Ghostbusters и психологический хоррор по мотивам фильмов о ведьме из Блэр - Blair Witch.