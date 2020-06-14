Игра про путешествие по галактике Elite: Dangerous продается за 299 рублей

Elite: Dangerous представляет из себя космический симулятор в открытом мире с несколькими режимами игры. Так, геймеры могут сыграть как в одиночку, так и с друзьями или же и вовсе в массовом многопользовательском онлайн-режиме. Примечательно, что процедурно-генерируемая Галактика генерируется основываясь на фактическом размере и количестве звездных звёздных систем Млечного Пути.

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