ferra.ru
Игры
Сегодня 17:20

Игра про путешествие по галактике Elite: Dangerous продается за 299 рублей

Акция закончится уже завтра
Steam продолжает баловать геймеров выгодными акциями и распродажами. На этот раз в онлайн-магазине игра про путешествие по галактике Elite: Dangerous продается за 299 рублей.

Elite: Dangerous представляет из себя космический симулятор в открытом мире с несколькими режимами игры. Так, геймеры могут сыграть как в одиночку, так и с друзьями или же и вовсе в массовом многопользовательском онлайн-режиме. Примечательно, что процедурно-генерируемая Галактика генерируется основываясь на фактическом размере и количестве звездных звёздных систем Млечного Пути.

Напомним, что в обычное время игра продается почти за 1000 рублей, тогда как сейчас, в рамках акции, ее можно ухватить всего за 299 рублей. Однако стоит поторопиться, чтобы успеть воспользоваться скидкой, поскольку акция завершится уже 15 июня. Покупка игры со скидкой доступна по этой ссылке.

Останови меня!