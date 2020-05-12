Игра про Шерлока Холмса продается с 90% скидкой

Речь об игре Sherlock Holmes: The Devil's Daughter, которая в обычное время продается 1699 рублей, тогда как прямо сейчас ее можно ухватить всего за 169. В данном тайтле геймерам предстоит сыграть за самого знаменитого детектива всех времен - Шерлока Холмса. В ходе игры необходимо, с помощью детективных способностей главного героя, раскрыть порядка пяти интересных дел, начиная от убийства, заканчивая исчезновениями людей.

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