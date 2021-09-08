Игра про выживание в доме с маньяком-убийцей продается за полцены

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Игра про выживание в доме с маньяком-убийцей продается за полценыРечь о Dead by Daylight
В Humble Bundle запустили очередную акцию, в рамках которой игра про выживание в доме с маньяком-убийцей — Dead by Daylight — продается за полцены.
Так, ухватить Dead by Daylight предлагается за 732 рубля вместо исходных 1 465.
Помимо прочего скидки действуют и на дополнения к игре. Так, например, за полцены продается DLC в честь Сайлент Хилла — купить его можно за 256 рублей вместо 512.
Дополнение в честь Пилы, в свою очередь, можно также купить за 256 рублей вместо 512.
Еще со скидками продаются дополнения в честь Ghost Face, Among Us и прочих франшиз.
Ознакомиться со всем ассортиментом данной распродажи можно перейдя по этой ссылке.