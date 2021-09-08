Игра про выживание в доме с маньяком-убийцей продается за полцены

Так, ухватить Dead by Daylight предлагается за 732 рубля вместо исходных 1 465.

Помимо прочего скидки действуют и на дополнения к игре. Так, например, за полцены продается DLC в честь Сайлент Хилла — купить его можно за 256 рублей вместо 512.

Дополнение в честь Пилы, в свою очередь, можно также купить за 256 рублей вместо 512.

Еще со скидками продаются дополнения в честь Ghost Face, Among Us и прочих франшиз.

Ознакомиться со всем ассортиментом данной распродажи можно перейдя по этой ссылке.