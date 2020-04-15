Игра про заражение мира вирусом продается с большой скидкой

Игра Plague Inc: Evolved является смесью стратегии с реалистичным симулятором заражения мира. В рамках игры геймерам предстоит создать вирус, адаптируя его к уникальным условиям различных стран, с целью заражения и уничтожения человечества.

Напомним, что ранее игра продавалась за 349 рублей, тогда как с учетом скидки ее стоимость упала до 139 рублей. Однако стоит отметить, что акция является временной и закончится уже 17 апреля. Помимо данной игры со скидкой продается набор, состоящий из Plague Inc. и стратегического симулятора о политике и войне Rebel Inc: Escalation. Так, данный набор обойдется в 397 рублей вместо прежних 698.