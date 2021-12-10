Игра про заселение Земли пришельцами стала временно бесплатной

По сюжету XCOM 2 всю Землю полностью захватили пришельцы, застроив ее сверкающими городами. Людям же обещано безоблачное будущее. В то же время, это лишь внешняя оболочка, поскольку в тайне от человечества пришельцы строят планы и ликвидируют всех, кто отказывается жить в соответствии с новыми установками.

Отметим, что воспользоваться бесплатным доступом можно вплоть до 13 декабря. А до 16 декабря игру будут продавать не за стандартные 1 699 рублей, а всего за 169. Купить XCOM 2 можно перейдя по этой ссылке.