Игра про заселение Земли пришельцами стала временно бесплатной

XCOM 2 представляет из себя пошаговую тактическую игру про порабощение планеты инопланетянами. Напомним, что в обычное время тайтл продается за 1699 рублей, тогда как вплоть до 30 апреля у геймеров есть возможность поиграть в него абсолютно бесплатно. Кроме того, в рамках акции на игру действует 75% скидка, что делает стоимость игры равной 424 рубля.

Стоит отметить, что скидка рассчитана на более продолжительное время, а именно до 7 мая. Приобрести игру или воспользоваться временно бесплатным доступом можно по этой ссылке.