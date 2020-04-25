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Игра про заселение Земли пришельцами стала временно бесплатной
XCOM 2
Сервис цифровой дистрибуции Steam продолжает радовать геймеров выгодными предложениями. На этот раз в цифровом магазине была запущена акция, в рамках которой популярная игра про заселение Земли пришельцами стала временно бесплатной. Речь об игре XCOM 2.
XCOM 2 представляет из себя пошаговую тактическую игру про порабощение планеты инопланетянами. Напомним, что в обычное время тайтл продается за 1699 рублей, тогда как вплоть до 30 апреля у геймеров есть возможность поиграть в него абсолютно бесплатно. Кроме того, в рамках акции на игру действует 75% скидка, что делает стоимость игры равной 424 рубля.
Стоит отметить, что скидка рассчитана на более продолжительное время, а именно до 7 мая. Приобрести игру или воспользоваться временно бесплатным доступом можно по этой ссылке.