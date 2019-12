Игра с открытым миром Just Cause 2 продается с 90% скидкой

По специальной цене можно купить несколько наборов последней части игры, а именно Just Cause 4 Complete Edition всего за 889,78 рублей вместо 5020 рублей ( 82% скидка), Just Cause 4 Gold Edition за 820 рублей вместо 3923 рублей ( 79% скидка), а также Just Cause 4 Reloaded Edition за 608 рублей вместо прежних 2765 рублей (78% скидка).