Игра с открытым миром Just Cause 2 продается с 90% скидкой
Напомним, что ранее игра стоила 326 рублей, что в целом, тоже мало, однако сейчас игру можно купить за смешные 32 рубля.
Кроме того, в рамках акции с 85% скидкой можно приобрести также третью часть игры, которая стоит сейчас всего 65 рублей.
Акция также коснулась первую часть игры, которая доступна всего за 20 рублей (87% скидка).
По специальной цене можно купить несколько наборов последней части игры, а именно Just Cause 4 Complete Edition всего за 889,78 рублей вместо 5020 рублей ( 82% скидка), Just Cause 4 Gold Edition за 820 рублей вместо 3923 рублей ( 79% скидка), а также Just Cause 4 Reloaded Edition за 608 рублей вместо прежних 2765 рублей (78% скидка).
Однако стоит отметить, что данная распродажа является временной и закончится уже 2 января.