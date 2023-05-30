Игра S.T.A.L.K.E.R. 2 попала в интернет в полном виде задолго до выхода

По словам команды «Вестника "Того Самого Сталкера"», которая стояла за крупной мартовской утечкой данных игры, билд датирован первой половиной 2023 года.

Кроме ссылки на архив со сборкой, авторы опубликовали изображение эпизода: затемнённый коридор с плиткой на стенах и тяжёлой металлической дверью с логотипом студии GSC Game World. В правом нижнем углу кадра изображён текст «Проект разработан украинской студией GSC GAME WORLD» (написан на украинском языке).