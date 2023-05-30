Игра S.T.A.L.K.E.R. 2 попала в интернет в полном виде задолго до выхода

Игра S.T.A.L.K.E.R. 2 попала в интернет в полном виде задолго до выходаВ сеть попали данные на 193 ГБ
Авторы VK-группы «Вестник "Того Самого Сталкера"» рассказали о сливе в сеть билда игры S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl. В общем доступе оказался архив с 193 ГБ игры в виде архива, который предлагается скачать через торрент. Разработчик игры и данного билда — украинская студия GSC Game World.
Фото: GSC Game World
По словам команды «Вестника "Того Самого Сталкера"», которая стояла за крупной мартовской утечкой данных игры, билд датирован первой половиной 2023 года.
Кроме ссылки на архив со сборкой, авторы опубликовали изображение эпизода: затемнённый коридор с плиткой на стенах и тяжёлой металлической дверью с логотипом студии GSC Game World. В правом нижнем углу кадра изображён текст «Проект разработан украинской студией GSC GAME WORLD» (написан на украинском языке).