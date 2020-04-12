Игра-симулятор битвы роботов продается с 90% скидкой

Override: Mech City Brawl представляет собой трехмерный симулятор битвы, в котором игрокам предстоит сражаться за огромных роботов в фантастических городах.

Если ранее тайтл был доступен за 515 рублей, то сейчас его можно ухватить всего за 51. Кроме того, с 90% скидкой можно приобрести целый набор Override: Mech City Brawl - Super Charged Mega Edition, в состав которого входят как сама игра, так и ряд дополнительного контента для нее. Напомним, что в обычное время комплект продается за 725 рублей, тогда как до 14 апреля его можно урвать за 72.