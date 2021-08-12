Игра-симулятор преступника PAYDAY 2 стала временно бесплатной

В PAYDAY 2 игрокам предоставляется возможность оказаться в роли нарушителя закона и, вооружившись поддержкой друзей и масками, совершить серию преступлений. Причем игрок может сам выбрать, чем ему заняться: мелким налетом на магазины или масштабным киберпреступлением.

Бесплатно поиграть в PAYDAY 2 предлагается вплоть до 15 августа. Помимо прочего на игру сейчас действует 50% скидка — купить ее можно за 129 рублей вместо прежних 259. За полцены также предлагается набор PAYDAY 2: Silk Road Collection, в составе которого как сама игра, так и ряд дополнительного контента к ней.

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