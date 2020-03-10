Игра-симулятор революции продается с 85% скидкой

Речь об игре Homefront: The Revolution, которая представляет собой шутер от первого лица в открытом мире, действия в котором разворачиваются в 2029 году в Филадельфии. В роли главного героя выступает член американского Сопротивления, которому вместе с союзниками необходимо освободить город от враждующей фракции.

Напомним, что в обычное время игра продается за 499 рублей, тогда как со скидкой она обойдется всего в 74 рубля. Кроме того, скидки также коснулись ряда дополнительного контента для игры.