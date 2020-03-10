Игры
Сегодня 14:58
Игра-симулятор революции продается с 85% скидкой
Речь об игре Homefront
Сервис цифровой дистрибуции Steam вновь балует геймеров выгодными предложениями. Напомним, что ранее мы сообщали об акции, в рамках которой популярная серия Painkiller продается с большой скидкой. Однако и это еще не все. Так, игра-симулятор революции продается с 85% скидкой.
Речь об игре Homefront: The Revolution, которая представляет собой шутер от первого лица в открытом мире, действия в котором разворачиваются в 2029 году в Филадельфии. В роли главного героя выступает член американского Сопротивления, которому вместе с союзниками необходимо освободить город от враждующей фракции.
Напомним, что в обычное время игра продается за 499 рублей, тогда как со скидкой она обойдется всего в 74 рубля. Кроме того, скидки также коснулись ряда дополнительного контента для игры.