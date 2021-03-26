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Игра симулятор робота-инженера раздается бесплатно и навсегда
До 1 апреля
Сервис цифровой дистрибуции Epic games запустил очередную бесплатную раздачу. На этот раз у пользователей есть возможность скачать со 100% скидкой игру симулятор робота-инженера Creature in the Well.
Играть в Creature in the Well предстоит за последнего робота BOT-C, которому нужно восстановить питание древнего технического центра. Для этого необходимо отправиться в глубины горы, скрываясь параллельно от всевидящей Твари. Игроки могут добывать снаряжение и модифицировать его.
В обычное время игра продается за 349 рублей, тогда как вплоть до 1 апреля 18:00 по московскому времени ее можно скачать бесплатно и навсегда. Сделать это можно по этой ссылке.
Напомним, что сейчас проходит бесплатная раздача сразу 9 игр для Playstation.