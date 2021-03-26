Игра симулятор робота-инженера раздается бесплатно и навсегда

Играть в Creature in the Well предстоит за последнего робота BOT-C, которому нужно восстановить питание древнего технического центра. Для этого необходимо отправиться в глубины горы, скрываясь параллельно от всевидящей Твари. Игроки могут добывать снаряжение и модифицировать его.

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