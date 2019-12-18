Игра-симулятор выживания продается с 60% скидкой

Frostpunk является первой игрой в жанре "выживание общества". В ходе игры геймерам предстоит в полностью вымерзшем мире построит последний город на земле, для обеспечения своего народа средствами выживания. В рамках игры законы, принятые игроками, полностью регулируют все сферы жизни. Так, можно установить рабочие часы, оснастить население медицинской помощью и продовольствием, а также разработать другие аспекты жизни.

Отметим, что данная акция является ограниченной по времени. Закончится она уже 19 декабря, в 20:00 по московскому времени.