Игра-симулятор выживания в мире с огромными динозаврами раздается бесплатно

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Игра-симулятор выживания в мире с огромными динозаврами раздается бесплатноSecond Extinction
Epic Games объявил об очередной раздаче игры. На этот раз бесплатно установить разрешается игру-симулятор выживания в мире с огромными динозаврами — Second Extinction.
Second Extinction была выпущена в раннем доступе буквально в сентябре текущего года. Тайтл представляет из себя многопользовательский шутер, в котором игрокам, в компании двух друзей, предстоит уничтожать полчища мутировавших динозавров.
В рамках раннего доступа разработчики хотят взаимодействовать с игроками для того, чтобы постоянно улучшать игру. В описании к игре указывается, что выслушивать будут все отзывы, делая сообщество неотъемлемой частью процесса разработки.
В обычное время игру продают за 465 рублей, однако вплоть до 19:00, благодаря щедрости сервиса цифровой дистрибуции Epic Games ее можно установить со 100% скидкой.
Источник: Epic Games