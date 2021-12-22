Игра-симулятор выживания в мире с огромными динозаврами раздается бесплатно

Second Extinction была выпущена в раннем доступе буквально в сентябре текущего года. Тайтл представляет из себя многопользовательский шутер, в котором игрокам, в компании двух друзей, предстоит уничтожать полчища мутировавших динозавров.

В рамках раннего доступа разработчики хотят взаимодействовать с игроками для того, чтобы постоянно улучшать игру. В описании к игре указывается, что выслушивать будут все отзывы, делая сообщество неотъемлемой частью процесса разработки.

В обычное время игру продают за 465 рублей, однако вплоть до 19:00, благодаря щедрости сервиса цифровой дистрибуции Epic Games ее можно установить со 100% скидкой.