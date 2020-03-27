Игры
Сегодня 16:15
Игра-симулятор выживания в российской глубинке продаётся со скидкой
Ее можно купить всего за 42 рубля
Сервис цифровой дистрибуции Steam запустил очередную акцию, в рамках которой игра-симулятор выживания в российской глубинке продаётся со скидкой. Речь об игре под названием Survive In Russia, которую сейчас можно ухватить почти даром, а именно за 42 рубля.
В Survive in Russia геймерам предстоит играть за персонажа, который является жителем типичной русской глубинки. Сообщается, что в зависимости от выбора главного героя геймерам будет доступен режим выживания и сюжетный режим. Каждый выбор, который был сделан в игре, способен повлиять на дальнейшею судьбу персонажа.
Напомним, что в обычное время игра продается за 61 рубль, однако вплоть до 1 апреля с игрой можно ознакомиться всего за 42 рубля.