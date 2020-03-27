Игра-симулятор выживания в российской глубинке продаётся со скидкой

В Survive in Russia геймерам предстоит играть за персонажа, который является жителем типичной русской глубинки. Сообщается, что в зависимости от выбора главного героя геймерам будет доступен режим выживания и сюжетный режим. Каждый выбор, который был сделан в игре, способен повлиять на дальнейшею судьбу персонажа.

Напомним, что в обычное время игра продается за 61 рубль, однако вплоть до 1 апреля с игрой можно ознакомиться всего за 42 рубля.