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Игра-симулятор выживания в условиях затухания Солнца продается дешевле 250 рублей
Frostpunk
Сервис цифровой дистрибуции Steam вновь снизил стоимость одной из популярных игр. На этот с хорошей скидкой пользователям предлагается приобрести игру-симулятор выживания в условиях затухания Солнца - Frostpunk.
Frostpunk представляет из себя симулятор выживания с элементами стимпанка и альтернативной истории. Действия тайтла разворачиваются в 1886 году, в мире, подверженному постепенному похолоданию, которое происходит из-за затухания Солнца. Геймерам же предоставляется возможность сыграть в роли правителя последнего города на земле, управляя как жителями, так и инфраструктурой.
Напомним, что в обычное время игра продается за 599 рублей, тогда как сейчас она продается дешевле 250 рублей, а точнее - за 203 рубля. По этой цене тайтл можно будет купить вплоть до 10 декабря. Для этого нужно перейти по этой ссылке.