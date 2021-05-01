Игра-стратегический менеджер Idle Champions раздается бесплатно

Idle Champions представляет из себя стратегический менеджер во вселенной Dungeons & Dragons. Тайтл стал симбиозом традиционных героев романов, игр и шоу. Игрокам предоставляется возможность скачать целый комплект Epic Champions of Renown, в составе которого различные сундуки, чемпионы и прочий дополнительный контент.

Отметим, что со 100% скидкой игру можно установить вплоть до 6 мая. В обычное же время стоимость комплекта выше 100 долларов. Загрузить игру можно перейдя по этой ссылке.

Напомним, что издательство Daedalic объявило распродажу в Steam. Среди проектов издательства со скидками предлагается игра про партизанов Partisans 1941 и дополнение к ней.