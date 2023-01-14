Игра The Callisto Protocol не оправдала ожиданий издателя и аналитиков в продаже

Но аналитики дают исключительно негативные прогнозы. The Callisto Protocol должна была продаваться на уровне как минимум 5 млн копий, но в течение года вряд ли будут реализованы хотя бы 2 млн. На фоне этого корейские аналитические агентства «уже начали снижать свои прогнозы по продажам, стоимости акций и выручке издательства».

Для улучшения ситуации разработчики будут привлекать, или хотя бы удерживать аудиторию, с помощью регулярных контентных обновлений и расширений.

Но ситуацию это может не изменить, поскольку геймеры реже возвращаются к подобным The Callisto Protocol играм, раскритикованным в СМИ. К тому же на сервисе Metacritic игра находится в «жёлтой», не лучшей зоне, а на Steam продукт имеет 61% одобрений, что тоже не так хорошо.