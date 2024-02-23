Игра зашла: всего за месяц в Palworld сыграли 25 млн человек

Основные платформы — Steam, на которой в Palworld сыграли 15 млн человек, а также Xbox One, Xbox Series — 10 млн.

В раннем доступе игра будет находиться в течение года. В этот период разработчики будут исправлять баги и повышать качество продукта. Также компания-издатель поблагодарила игроков и пообещала бороться с читерами.