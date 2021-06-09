Играть в Assassins Creed Valhalla и другие игры можно будет на телевизоре без консоли

Так, сообщается, что сервис, спустя восемь месяцев с момента запуска, выходит на Android TV. Случится это уже 23 июня. Также Stadia в этот день станет доступной для некоторые владельцев телевизионных приставок. В частности, запустить сервис можно будет на:

Chromecast с Google TV; Nvidia Shield и Shield Pro; Onn FHD Streaming Stick и UHD Streaming Device; Xiaomi Mi TV Box 3 и Box 4; Hisense (U7G, U8G, U9G); Philips 8215, 8505, 935/805 Series.

Отмечается, что и на другие устройства с Android TV можно будет скачать и установить Stadia, однако в данном случае работать сервис будет в экспериментальном режиме.