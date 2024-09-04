Игрок добрался до края карты в Minecraft — на это ушло 7 лет

На огромном расстоянии от точки старта — более 12 млн метров — мир Minecraft начинает буквально разваливаться: текстуры ломаются, физика работает некорректно, а игра заметно тормозит.

Celestialgaze использовал версию Minecraft Beta 1.7.3, где ещё существуют так называемые «Далёкие земли» — место, где из-за пределов чисел с плавающей точкой игра начинает давать сбои.

Этот путь был настоящим испытанием и celestialgaze стал одним из немногих, кто добрался до этой удалённой части игрового мира, показав, насколько упорство может привести к поистине уникальным результатам в игре.