Игрок показал сгоревшую без видимых причин мышь: гаджет прожёг стол

Чудом не начался пожар: устройство превратилось в кусок «угля» и прожгло стол пользователя. Известно, что пользователь обратился к компании Gigabyte за разъяснением произошедшего, но получил ли ответ, не уточняется. При этом необходимо учитывать, что модель M6880X давно снята с производства, а конкретный экземпляр был выпущен 10 лет назад.

Источник отмечает, что в 2021 году производитель столкнулся с валом критики из-за низкой отказоустойчивости игровых устройств: часто выходили из строя блоки питания. Специалисты называли дефектные блоки питания «бомбами замедленного действия», хотя описанный случай — единственный, насколько известно.

По мнению специалистов, большинство компонентов питания разработаны с учётом отказоустойчивости. Стандарт USB 2.0 работает при напряжении 5 В и силе тока 0,5 А, и большинство современных материнских плат, блоков питания и USB-контроллеров, как правило, имеют некоторые защитные механизмы для предотвращения скачков тока / напряжения. Поэтому главной причиной возгорания мыши могла быть естественная деградация элементов питания, но предполагается, что поспособствовать могло и короткое замыкание.