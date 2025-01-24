Игры
Опубликовано 24 января 2025, 20:15
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Игрок показал сгоревшую без видимых причин мышь: гаджет прожёг стол

Точная причина возгорания остаётся неизвестной
Портал Tom's Hardware рассказал историю геймера, которая могла закончиться трагично. Игровая проводная мышь Gigabyte M6880X внезапно воспламенилась без видимых причин.
Игрок показал сгоревшую без видимых причин мышь: гаджет прожёг стол

© lommelinn / Reddit

Чудом не начался пожар: устройство превратилось в кусок «угля» и прожгло стол пользователя. Известно, что пользователь обратился к компании Gigabyte за разъяснением произошедшего, но получил ли ответ, не уточняется. При этом необходимо учитывать, что модель M6880X давно снята с производства, а конкретный экземпляр был выпущен 10 лет назад.

Источник отмечает, что в 2021 году производитель столкнулся с валом критики из-за низкой отказоустойчивости игровых устройств: часто выходили из строя блоки питания. Специалисты называли дефектные блоки питания «бомбами замедленного действия», хотя описанный случай — единственный, насколько известно.

По мнению специалистов, большинство компонентов питания разработаны с учётом отказоустойчивости. Стандарт USB 2.0 работает при напряжении 5 В и силе тока 0,5 А, и большинство современных материнских плат, блоков питания и USB-контроллеров, как правило, имеют некоторые защитные механизмы для предотвращения скачков тока / напряжения. Поэтому главной причиной возгорания мыши могла быть естественная деградация элементов питания, но предполагается, что поспособствовать могло и короткое замыкание.