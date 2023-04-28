Игрок потребовал у издателя GTA Online возмещение $75 тысяч внутриигровых денег, а получил $32 млн

18:31, 28 апреля 2023
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Игрок потребовал у издателя GTA Online возмещение $75 тысяч внутриигровых денег, а получил $32 млнНо касаться этих денег пользователь не планирует
Пользователь форума Reddit под ником Skraelos рассказал о возврате ему со стороны Rockstar, издателя игры Grand Theft Auto Online (GTA Online), виртуальной валюты на сумму кратно большую, чем он запрашивал.
Игрок хотел купить внутриигровые предметы для своего бункера на сумму $75 тысяч, но в этот момент в игре произошёл сбой, деньги списались, а товары не пришли. Он обратился в техподдержку и через некоторое время получил одобрение на возмещение средств, но на сумму $32 млн.
Это виртуальная валюта, которая в реальных деньгах оценивается в $300, что дороже, чем стоит сама GTA.
Но Skraelos заявил, что не будет использовать полученные деньги, чтобы не стать должником у Rockstar, если компания потребует игровую валюту обратно.