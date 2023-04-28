Игрок потребовал у издателя GTA Online возмещение $75 тысяч внутриигровых денег, а получил $32 млн

Игрок хотел купить внутриигровые предметы для своего бункера на сумму $75 тысяч, но в этот момент в игре произошёл сбой, деньги списались, а товары не пришли. Он обратился в техподдержку и через некоторое время получил одобрение на возмещение средств, но на сумму $32 млн.

Это виртуальная валюта, которая в реальных деньгах оценивается в $300, что дороже, чем стоит сама GTA.

Но Skraelos заявил, что не будет использовать полученные деньги, чтобы не стать должником у Rockstar, если компания потребует игровую валюту обратно.