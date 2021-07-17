Игрок раскрыл характеристики британского танка для помощи разработчикам War Thunder

Об этом пишет издание UK Defence Journal. Сообщается, что геймер, представившийся командиром танка Challenger 2, раскрыл подробности конфиденциального документа — пособия по техническому обслуживанию военной техники (AESP). Опубликованы эти данные были для того, чтобы уверить разработчиков War Thunder в допущении ошибки в моделировании танка.

Согласно данным источников, в размещенных выдержках стояла печать, подтверждающая отсутствие секретности. В то же время, сам модератора форума сообщил о том, что имеет письменное подтверждение от британского минобороны о запрете использования документа в публичных целях.