Игрок раскрыл характеристики британского танка для помощи разработчикам War Thunder

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Игрок раскрыл характеристики британского танка для помощи разработчикам War ThunderДокумент был конфиденциальным
Один из пользователей форума для геймеров разместил конфиденциальные документы с характеристикой британского танка Challenger 2. Таким образом он решил помочь разработчикам War Thunder.
Об этом пишет издание UK Defence Journal. Сообщается, что геймер, представившийся командиром танка Challenger 2, раскрыл подробности конфиденциального документа — пособия по техническому обслуживанию военной техники (AESP). Опубликованы эти данные были для того, чтобы уверить разработчиков War Thunder в допущении ошибки в моделировании танка.
Согласно данным источников, в размещенных выдержках стояла печать, подтверждающая отсутствие секретности. В то же время, сам модератора форума сообщил о том, что имеет письменное подтверждение от британского минобороны о запрете использования документа в публичных целях.