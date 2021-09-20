Игрок «сломал» поведение персонажей игры Cyberpunk 2077 не сходя с места

Так, например, на Reddit набирает популярность свежее видео. На нём пользователь под ником PotentialZucchini30 заезжает на рынок Кабуки на мотоцикле, останавливается и ждёт. Спустя пару секунд все игровые персонажи (NPC) вокруг «ломаются», ведя себя максимально странным образом.

Что интересно, часть пользователей начала отшучиваться по поводу увиденного. Некоторые, например, отметили, что показанное на видео скорее фича, а не баг — вряд ли кто-то в реальной жизни отреагировал бы спокойнее на появление человека на мотоцикле на рынке.