Игрок «сломал» поведение персонажей игры Cyberpunk 2077 не сходя с места

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Игрок «сломал» поведение персонажей игры Cyberpunk 2077 не сходя с местаДелается это максимально просто
Cyberpunk 2077 известна своими глюками и багами. И хоть разработчики всячески пытаются изменить подобное отношение к своему проекту, выпуская «чинящие» игру патчи, на деле игроки находят всё новые способы сломать её.
Так, например, на Reddit набирает популярность свежее видео. На нём пользователь под ником PotentialZucchini30 заезжает на рынок Кабуки на мотоцикле, останавливается и ждёт. Спустя пару секунд все игровые персонажи (NPC) вокруг «ломаются», ведя себя максимально странным образом.
Что интересно, часть пользователей начала отшучиваться по поводу увиденного. Некоторые, например, отметили, что показанное на видео скорее фича, а не баг — вряд ли кто-то в реальной жизни отреагировал бы спокойнее на появление человека на мотоцикле на рынке.