Игрок в популярной многопользовательской игре устроил математическое испытание на выживание

Стоит понимать, что это все игры и на самом деле игроки оказывались в какой-либо опасности — после гибели они как и прежде могли вернуться в игру, просто с небольшими потерями. Зато очень интересным оказался тот факт, что многие игроки не могли решить школьную задачку на логику: “230*10+2 = ?”. По словам создателя всей этой системы, многие игроки достаточно положительно отзывались о его задумке. Настолько положительно, что они даже возвращались вновь, чтобы попробовать решить задачку снова. В свою очередь сам Vault101manguy без проблем позволял игрокам забирать потерянные “шмотки” обратно, для чего он лично сопровождал их в комнату.

Напомним, что это не первая “игра”, созданная Vault101manguy в Fallout 76 — ранее он уже создавал лабиринт Deathclaw Maze, перед которым он самолично встречал пользователей, после чего наблюдал за тем, как они пытаются выбраться из него.