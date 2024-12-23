Игроки игнорируют новинки: на долю вышедших в 2024-м проектов пришлось лишь 15% игрового времени в Steam

Итоги 2024 года в Steam показали, что пользователи платформы продолжают отдавать предпочтение старым играм.

Согласно данным Steam Replay, только 15% игрового времени было потрачено на проекты, выпущенные в этом году.

Для сравнения, 47% времени геймеры провели в играх, вышедших от 1 до 7 лет назад, а 37% — в тайтлах, которым уже более 8 лет.

Несмотря на кажущуюся низкую популярность новинок, их доля игрового времени выросла по сравнению с прошлым годом. В 2023 году на новые игры приходилось лишь 9% времени, тогда как в 2022 году этот показатель составлял 17%.

Популярность старых игр объясняется их качеством и долговечностью.

Такие проекты, как Counter-Strike 2, Dota 2 и PUBG, продолжают занимать лидирующие позиции в Steamcharts, а культовые игры вроде GTA V остаются в топе уже много лет.