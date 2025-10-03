Игроки массово отменяют Game Pass после подорожания подписки

С октября 2025 года тариф вырос с $20 до $30 в месяц — на 50%, что многие посчитали неоправданным. В социальных сетях и на сабреддите r/XboxGamePass пользователи жалуются на новые цены и массово отказываются от подписки.

Некоторые отметили, что страница отмены подписки перестала загружаться из-за перегрузки серверов. Один из игроков написал: «$30 в месяц — это абсурд. За $360 в год я лучше куплю кучу игр сам».

Подписку закрывают даже давние поклонники Xbox. Один фанат признался, что впервые за 16 лет отказывается от сервиса, ссылаясь на рост цен как на Game Pass, так и на консоли.

Аналитик Мэт Пискателла подчеркнул, что $30 — это серьезное повышение и именно высокая цена стала главной причиной отказа американцев от подписки.

Microsoft оправдывает изменения расширением контента — в Ultimate добавлены Ubisoft+ Classics и Fortnite Crew.