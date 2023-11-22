Игроки массово подали многомиллиардный иск на Sony PlayStation за слишком высокие цены на игры

Иск, представляющий интересы почти 9 млн игроков, обвиняет компанию в завышении цен на цифровые игры в PlayStation Store.

Этот иск стал частью широкой дискуссии о цифровых магазинах и комиссионных сборах, взимаемых такими компаниями, как Apple и Sony. Несмотря на попытки Sony добиться отказа от дела, суд разрешил его продолжение, что может обойтись компании в миллиарды долларов.

Иск исходит из условий использования PlayStation для разработчиков и издателей, продававших игры в цифровом магазине. С 30% комиссией Sony за игры, проданные в PlayStation Store, утверждается, что компания незаконно завышает цены для потребителей.

Борьба против подобных практик в цифровых магазинах не нова. Недавно Apple также столкнулась с исками из-за своего 30% сбора в App Store. Однако на этот раз истцами выступают не издатели игр, а сами потребители.