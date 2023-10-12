Игроки массово уронили рейтинг Counter-Strike 2, назвав её «худшей игрой Valve за всё время»

Так, ещё в сентябре Valve выпустила Counter-Strike 2, которая рассматривается как следующее поколение Counter-Strike. Однако как случайные, так и самые опытные фанаты находят множество причин для жалоб.

На платформе Steam, Counter-Strike 2 стала худшей игрой Valve с точки зрения набранного рейтинга. При этом надо понимать, что оценка включает в себя все обзоры, накопленные CS:GO на протяжении более 10 лет.

В настоящее время у игры почти 1 млн отрицательных отзывов. Проблемы, которые игроки выделяют, варьируются от некорректных хитбоксов до проблем с серверами и упрощённой платформой.

Напомним, что не так давно профессиональный игрок Oleksandr ‘s1mple’ Kostyliev высказался против CS2, посоветовав игрокам не начинать играть в неё в ближайшие месяцы из-за проблем, с которыми столкнулся проект.