Игроки, мужайтесь: организаторы игровой выставки Е3 объявили о её отмене навсегда

Игроки, мужайтесь: организаторы игровой выставки Е3 объявили о её отмене навсегдаПохоже, офлайновое мероприятие себя исчерпало
Как заявил Стэнли Пьер-Луи, президент Entertainment Software Association (ESA) , ассоциации которая организовывала офлайн-выставку игровой индустрии Electronic Entertainment Expo (Е3), это мероприятие отменено навсегда.
© Prayitno / Wikimedia Commons
По словам руководителя, причиной отмены Е3 стала новая действительность в организации подобных мероприятий. Нет смысла куда-либо ехать, тратиться на поездки, а тем более на аренду помещений и оплату стендов, для проведения вполне достаточно интернета. Пьер-Луи также отметил, что выставке уже больше 20 лет, и это мероприятие «послужило центральной витриной для индустрии видеоигр в США и во всём мире».
«Мы знаем, что трудно прощаться с таким любимым событием, но это правильно, учитывая новые возможности, которые индустрия имеет для привлечения поклонников и партнёров», — отметил руководитель ESA.