Игроки, мужайтесь: организаторы игровой выставки Е3 объявили о её отмене навсегда

По словам руководителя, причиной отмены Е3 стала новая действительность в организации подобных мероприятий. Нет смысла куда-либо ехать, тратиться на поездки, а тем более на аренду помещений и оплату стендов, для проведения вполне достаточно интернета. Пьер-Луи также отметил, что выставке уже больше 20 лет, и это мероприятие «послужило центральной витриной для индустрии видеоигр в США и во всём мире».

«Мы знаем, что трудно прощаться с таким любимым событием, но это правильно, учитывая новые возможности, которые индустрия имеет для привлечения поклонников и партнёров», — отметил руководитель ESA.