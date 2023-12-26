Игроки нашли легальный чит для Counter-Strike 2 в настройках видеокарт NVIDIA

Они раскрыли тот факт, что используя фильтры в настройках драйвера GeForce от NVIDIA, игроки могут видеть сквозь дым от дымовых гранат и эффекты от вспышек, что позволяет им обнаруживать и атаковать противников, скрытых за дымовой завесой.

Данный метод хоть и не является традиционным читом, представляет собой серьезное преимущество в игре, так как позволяет игрокам видеть то, что обычно скрыто от их глаз.

Напомним, что с момента запуска CS2 в сентябре 2023 года, игра столкнулась с рядом проблем, включая ошибки, позволяющие игрокам проходить сквозь стены, и неправильное перемещение персонажей.

Были даже случаи неправомерной блокировки аккаунтов игроков из-за функции Anti-Lag+ от AMD.